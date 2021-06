Le Pont-de-Claix Espace Histo Bus Dauphinois Isère, Le Pont-de-Claix Visite de l’Histo Bus Espace Histo Bus Dauphinois Le Pont-de-Claix Catégories d’évènement: Isère

Déambulez à travers les collections de l’Histo Bus Dauphinois. L’espace Histo Bus Dauphinois, géré par l’association Standard 216, sauvegarde, restaure et présente au public 38 anciens véhicules de transports en commun ayant circulé dans l’agglomération grenobloise et le département de l’Isère. Une exposition de posters et de documents historiques retrace l’évolution de nos transports, depuis les diligences jusqu’aux tramways modernes. Un diorama du train de la Mure évoque cette ligne mythique. Des visites guidées sont possibles : départs en fonction de la constitution des groupes à l’accueil. Revivez l’histoire des transports en commun de Grenoble et du Dauphiné, à travers des véhicules, photos et documents d’époque. Espace Histo Bus Dauphinois 2 avenue Charles de Gaulle, 38800 Le Pont-de-Claix, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Le Pont-de-Claix Isère

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T20:00:00

