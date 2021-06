Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Visite de L’Hémérica Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Musée de la Pêche, le samedi 3 juillet à 20:00

La visite du chalutier à quai sera possible de 20h à 22h uniquement.

Gratuit et ouvert à tous.

Découvrez la vie à bord d’un chalutier en visitant l’Hémérica. Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Concarneau Finistère

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00

