Visite de l’héliport Héliport Paris, vendredi 23 février 2024.

Visite de l’héliport Visite guidée de l’héliport Vendredi 23 février, 14h00 Héliport Sur inscription. Prix public 10€ Prix adhérent 5€

Avant que Paris Aéroport ne soit le concessionnaire de l’héliport et que la ville de Paris en devienne le propriétaire foncier en 1956, l’héliport était un aérodrome qui a accueilli un grand nombre d’aviateurs de renommée mondiale (Blériot, Farman, …).

Aujourd’hui, l’héliport exploite en toute sécurité des hélicoptères de classes et de performances variables. Durant votre visite, vous serez accueillis pour une présentation du service du contrôle aérien. Puis, passage en zone réservée, le long des bords de piste et présentation des installations. Vous rencontrerez ensuite un permanent de l’Union Française de l’Hélicoptère.

Vous terminerez votre périple par la visite d’un hangar, une présentation des appareils et échangerez avec les professionnels.

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme ou au 01 41 23 87 00

Héliport 4 avenue de la Porte de sèvres Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France

héliport aviation