La Maison Jean Cousin fut construite vers 1514 par Jehan Artault, échevin de la Ville de Sens. Les 2 étages de cet édifice sont accessibles par un remarquable “escalier à vis “. La croix qui s’élève dans la cour provient de l’ancien pont sur l’Yonne démoli en 1910

Venez visiter la maison “Jean Cousin” à pans de bois sculptés Maison Jean Cousin 3 rue Jossey 89100 Sens Sens Yonne

