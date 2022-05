Visite de l’exposition “Yves Saint Laurent au 5, avenue Marceau” Musée Yves Saint Laurent Paris Catégorie d’évènement: Paris

En écho aux chefs-d’oeuvre des collections permanentes des musées partenaires de l’événement “Yves Saint Laurent aux Musées”, une partie des archives de la maison de couture – précieusement réunies par Pierre Bergé et Yves Saint Laurent – sont présentées au Musée Yves Saint Laurent Paris. En majorité inédites, ces archives permettent de lire la fabrique des modèles, de sentir la vie de la maison de couture, de comprendre le processus créatif mais aussi de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces modèles. Ainsi, l’exposition du Musée Yves Saint Laurent Paris célèbre-t-elle la création en devenir. Elle évoque la manière de faire et de voir du couturier mais aussi la maîtrise des différents ateliers. C’est un portrait de la maison de couture. Véritable portrait de la maison de couture, l’exposition “Yves Saint Laurent au 5, avenue Marceau” célèbre la création en devenir. Musée Yves Saint Laurent Paris 5 avenue Marceau 75116 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris

