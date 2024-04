Visite de l’exposition « Victor Hugo et la Paix » Maison littéraire de Victor Hugo Bièvres, samedi 1 juin 2024.

Visite de l'exposition « Victor Hugo et la Paix » Fils de général, Victor Hugo fut confronté, dès son enfance, aux événements violents de son temps. Cela fit naître en lui la détermination que les hommes de l'esprit devaient succéder aux hommes du g…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Fils de général, Victor Hugo fut confronté, dès son enfance, aux événements violents de son temps. Cela fit naître en lui la détermination que les hommes de l’esprit devaient succéder aux hommes du glaive, c’est pourquoi comme simple citoyen, pair de France, député, proscrit, ou sénateur, il fut toujours profondément un homme de paix. Ce combat avait pour lui une finalité relier les hommes entre eux, comme il l’écrit dans Prose philosophique : « L’homme fait peuple, c’est la liberté ; le peuple fait homme, c’est la fraternité. Liberté et fraternité amalgamées, c’est l’harmonie. L’harmonie ; plus que la paix. Les hommes en paix, c’est l’état passif ; les hommes en harmonie, c’est l’état actif. » L’exposition s’attache à mettre en valeur les différentes facettes de l’action pacifique du grand homme, en présentant des éditions originales, des gravures, des objets, des lettres et manuscrits sur le sujet, certains exceptionnels puisqu’ils ont été classés « Trésors nationaux au titre des monuments historiques ».

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France magnifique parc privé, classé parc du XIXe siècle à l’anglaise.

