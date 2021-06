Paris Maison de Victor Hugo Paris Visite de l’exposition « Victor Hugo. Dessins Dans l’intimité du génie » Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison de Victor Hugo, le samedi 3 juillet à 19:00

Victor Hugo dessine pour ses amis, sa famille, ses intimes. Ce fut son jardin secret et son espace de liberté. Il laisse libre cours à son imagination, tente des expériences, ne s’impose aucune règle. Il y engage toute sa personnalité : du poète à l’amoureux en passant par l’homme engagé. L’œuvre graphique de Victor Hugo fascine encore aujourd’hui par sa puissance onirique et sa modernité. Cette exposition propose sur les deux étages du musée de vous faire entrer dans l’intimité du dessinateur, dans ses multiples ateliers symboliques. Du fait de la fragilité des œuvres qui en limite l’exposition, c’est une occasion rare, à ne pas manquer, de voir réunis autant de chefs-d’œuvre et de feuilles rares pour appréhender le génie artistique de Victor Hugo. Une exposition exceptionnelle présentant les dessins les plus emblématiques de la collection du musée Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

