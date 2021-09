Visite de l’exposition Ultimate Combat Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 13 octobre 2021, Paris.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le mercredi 13 octobre à 14:45

Moines Shaolin et samouraïs, mythologie guerrière, films de sabre et de kungfu… L’exposition « Ultime Combat. Arts martiaux d’Asie » propose une immersion dans les arts d’Asie, à travers leurs histoires, leurs philosophies et leurs pratiques, aujourd’hui mondialisées. Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose aux enseignants du premier degré et du second degré de découvrir l’exposition « Ultime Combat. Arts martiaux d’Asie » lors d’une visite guidée gratuite.Durée 1h30. Réservation par téléphone au 01 56 61 71 72 .

A la découverte de la mythologie des Samouraïs et des arts martiaux

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris Paris 7e Arrondissement Paris



2021-10-13T14:45:00 2021-10-13T16:15:00