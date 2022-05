Visite de l’exposition Two Mountains Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Visite de l’exposition Two Mountains Musée des Beaux-Arts de Chambéry, 14 mai 2022, Chambéry. Visite de l’exposition Two Mountains

Musée des Beaux-Arts de Chambéry, le samedi 14 mai à 20:00

Venez profitez gratuitement de l’exposition toute la soirée ! Durant toute la soirée, les médiatrices vous accueilleront dans l’exposition. Venez profitez gratuitement de la nouvelle exposition ! Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Chambéry Adresse Place du palais de justice, 73000 Chambéry Ville Chambéry lieuville Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry Departement Savoie

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Visite de l’exposition Two Mountains Musée des Beaux-Arts de Chambéry 2022-05-14 was last modified: by Visite de l’exposition Two Mountains Musée des Beaux-Arts de Chambéry Musée des Beaux-Arts de Chambéry 14 mai 2022 Chambéry Musée des Beaux-Arts de Chambéry Chambéry

Chambéry Savoie