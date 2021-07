Besançon Musée du Temps Besançon, Doubs Visite de l’exposition Transmissions Musée du Temps Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Six photographes ont capturé dans leurs objectifs des éléments du patrimoine immatériel et culturel liés à l’horlogerie dans l’arc Jurassien. Découvrez l’exposition Transmission : L’immatériel photographié avec un guide conférencier. Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

