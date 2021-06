Saint-Riquier Centre culturel départemental de l'abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier, Somme Visite de l’exposition Traces souterraines de la Grande Guerre Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Somme

Visite de l’exposition Traces souterraines de la Grande Guerre Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Riquier. Visite de l’exposition Traces souterraines de la Grande Guerre

Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, le samedi 3 juillet à 14:00

Mis au jour pour la première fois en 2013 à Naours, puis dans plusieurs carrières ou cavités de la région des Hauts-de-France, les graffitis et bas-reliefs réalisés par ces hommes, constituent des témoignages uniques de combattants français, britanniques, australiens, allemands, canadiens et américains qui ont combattu sur le front ouest durant la Première Guerre mondiale. Gratuit – Entrée libre

Entrée libre

Venez découvrir l’exposition Traces souterraines de la Grande Guerre librement tout au long de la journée et de la soirée Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’église 80135 Saint-Riquier Saint-Riquier Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Riquier, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre culturel départemental de l'abbaye de Saint-Riquier Adresse Place de l'église 80135 Saint-Riquier Ville Saint-Riquier lieuville Centre culturel départemental de l'abbaye de Saint-Riquier Saint-Riquier