Pont-Aven Finistère Pont-Aven Visite guidée de l’exposition temporaire avec une médiatrice. Obligatoire : Pass vaccinal à partir de 16 ans / Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois

Visite guidée de l'exposition temporaire avec une médiatrice. Obligatoire : Pass vaccinal à partir de 16 ans / Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois

Les conditions d'accès du musée peuvent évoluer selon les conditions sanitaires.

