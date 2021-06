Visite de l’exposition temporaire « Résonances, Le Louvre à La Réunion : Travailleuses, travailleurs » Musée Stella Matutina, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Les Quatre Robinets.

Visite de l’exposition temporaire « Résonances, Le Louvre à La Réunion : Travailleuses, travailleurs »

Musée Stella Matutina, le samedi 3 juillet à 18:00

« Quand un musée d’art et de civilisation et un musée de société se rencontrent, comment parviennent-ils à faire dialoguer leurs collections ? Le Louvre et Stella Matutina, avec les approches scientifiques qui leur sont propres, s’emparent du thème du travail des hommes et de la vie rurale. Ce contraste entre la représentation artistique et l’approche sociétale peut sembler saisissant mais traduit la richesse culturelle du patrimoine dans sa diversité »

entrée libre et gratuite

Cette exposition a pour ambition de montrer comment un même sujet, ici le travail des hommes et le monde rural, peut donner lieu à des représentations très contrastées mais totalement complémentaires.

Musée Stella Matutina Allée des Flamboyants – Saint-Leu Les Quatre Robinets



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00