Dans sa nouvelle exposition Médias & Sport, le Musée National du Sport raconte une fabuleuse histoire commune, construite depuis plus de 150 ans, à la fois par les exploits des champions et par ceux qui les ont racontés. Les grandes voix, les répliques mythiques, les images d’anthologie, les dessins facétieux, les sons qui ont accompagné les grands moments de sport, font à présent partie de la mémoire collective, d’un patrimoine à conserver et à diffuser. Les médias évoluent mais la passion du sport est toujours aussi intense. Elle est retransmise dans l’exposition par des objets inédits bien-sûr, mais aussi et surtout par de nombreux dispositifs immersifs. Visite libre de l’exposition Médias & Sport Musée national du sport Boulevard des Jardiniers – Stade Allianz Riviera, Nice Nice Alpes-Maritimes

