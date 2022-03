Visite de l’exposition temporaire “Les Flacons du Parfum” Musée du verre, 14 mai 2022, Sorèze.

Visite de l’exposition temporaire “Les Flacons du Parfum”

Musée du verre, le samedi 14 mai à 20:00

Les Flacons du parfum…. Cet intitulé fait immédiatement rêver à un contenu chargé de séduction et de magie olfactive. Toutefois, l’exposition 2022 au musée du verre de Sorèze essaiera de séduire en évoquant surtout le flacon en lui-même. Dès la plus haute antiquité, la rareté et le pouvoir attractif des parfums ont conduit leurs utilisateurs à les conserver, à part, dans de petits contenants précieux en céramique ou en verre moulé sur noyau d’argile, et ceci, bien avant l’invention du verre soufflé. Actuellement, le flaconnage à parfum en verre ou en cristal est devenu une industrie depuis la fin du XIXème siècle et produit de véritables objets de collection dont la conception et la réalisation relèvent, et de la mode, et des arts décoratifs. Grâce au savoir-faire des cristalleries françaises et des entreprises verrières de la vallée de la Bresle en Normandie- Picardie, les parfumeurs et les grands couturiers français ont saisi, à travers le beau flaconnage, une véritable opportunité de valorisation luxueuse du produit. Des démarches publicitaires intenses en ont permis la démocratisation. L’exposition permet, avec plus de 400 flacons anciens, simples ou raffinés, parfois accompagnés de leurs coffrets ou de leurs boîtes, de suivre ce parcours et d’en mesurer l’intérêt artistique, sociologique et économique. [Site musée du verre de Sorèze](http://musee-du-verre.fr/)

Entrée libre, pas de réservation nécessaire.

A la découverte des grandes maisons de parfumerie et de couturier…

Musée du verre 42 allées de la libération, 81540 Sorèze, Tarn, Occitanie, France Sorèze Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:30:00