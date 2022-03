Visite de l’exposition temporaire Archéa,archéologie en pays de France Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Archéa, archéologie en pays de France, le samedi 14 mai à 19:00

Découvrez un métier méconnu et mettez-vous dans la peau d’un régisseur des collections ! L’objet sorti de fouille par les archéologues a dû suivre tout un chemin pour intégrer les collections du musée : c’est maintenant à vous de le manipulater, l’inventorier, le conditionner… Suivez pas à pas le parcours de l’exposition, avec un objet archéologique spécialement reproduit pour l’occasion. Une régisseuse des collections et un médiateur seront présents en continu pendant la soirée pour vous présenter l’exposition. Un livret adapté pour les enfants à partir de 4 ans est à disposition. [https://tinyurl.com/expotemporaire](https://tinyurl.com/expotemporaire)

Entrée libre

Profitez des derniers jours de l’exposition “Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent”. Archéa,archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

