Paris Musée de La Poste Paris Visite de l’exposition temporaire À la pointe de l’Art avec médiateurs culturels postés Musée de La Poste Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de l’exposition temporaire À la pointe de l’Art avec médiateurs culturels postés Musée de La Poste, 18 septembre 2021, Paris. Visite de l’exposition temporaire À la pointe de l’Art avec médiateurs culturels postés

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de La Poste

Des médiateurs postés dans l’exposition À la pointe de l’Art font découvrir aux visiteurs toute la richesse de l’univers du timbre et de sa création. De la commande à l’impression, l’exposition retrace, étape par étape, les coulisses de la création des timbres-poste français faisant de ces œuvres miniatures des véritables créations artistiques. Une large partie est consacrée aux créateurs de timbres : dessinateurs, graveurs, peintres, illustrateurs… de riches portraits d’artistes aux univers très différents qui montrent que la création philatélique a toute sa place dans le domaine de l’histoire de l’art. Visitez gratuitement l’exposition À la pointe de l’Art en bénéficiant des éclaircissements de médiateurs postés. Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de La Poste Adresse 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Ville Paris lieuville Musée de La Poste Paris