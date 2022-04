Visite de l’exposition “Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible” Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 14 mai 2022 18:00, Paris.

Nuit des musées Visite de l’exposition “Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible” Musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 14 mai, 18h00 Accès libre dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à l’entrée de l’exposition en Galerie Jardin.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika.

Découvrez l’art des communautés établies sur les hauts plateaux des Grassfields, à l’ouest du Cameroun. Architecture monumentale, forge, créations perlées, importance de la nature et des animaux pour les chefferies : l’exposition révèle tout un patrimoine unique, historique et vivant, précieusement gardé depuis des siècles par les chefs traditionnels.

Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Au cœur du Paris des musées, voisin du Louvre et du musée du quai d’Orsay, à quelques minutes des Grand et Petit Palais, du Palais de Tokyo et du musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée du quai Branly occupe un site exceptionnel sur les rives de la Seine, au pied de la tour Eiffel. Les arts d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique s’inscrivent dorénavant au centre du grand circuit historique et artistique de la capitale. Le musée du quai Branly est un établissement culturel novateur : à la fois musée, centre d’enseignement et de recherche, et espace à vivre pour les publics. Construit sur l’un des derniers terrains disponibles au cœur de Paris, le concept architectural de ce projet original est signé par Jean Nouvel.

Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna /Ligne 8 : Ecole Militaire / Ligne 6 : Bir Hakeim / RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars – Tour Eiffel

In the heart of Paris of museums, next to the Louvre and the Musée du Quai d'Orsay, a few minutes from the Grand and Petit Palais, the Palais de Tokyo and the Musée d'art moderne de la Ville de Paris, the Musée du Quai Branly occupies an exceptional site on the banks of the Seine, at the foot of the Eiffel Tower. The arts of Africa, Oceania, Asia and America are now at the center of the great historical and artistic circuit of the capital. The Musée du quai Branly is an innovative cultural institution: museum, teaching and research centre, and living space for the public. Built on one of the last available plots in the heart of Paris, the architectural concept of this original project is signed by Jean Nouvel.

37 quai Branly 75007 Paris 75007 Paris Île-de-France