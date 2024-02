Visite de l’exposition Sex-appeal Muséum de Toulouse Toulouse, samedi 3 février 2024.

« Il n’y a pas de plus grand mystère au monde que l’existence des sexes » écrivait Charles Darwin, le sexe restant l’élément moteur de l’évolution et constructeur de biodiversité.

Avec cette nouvelle exposition temporaire intitulée Sex-appeal, le Muséum de Toulouse a choisi de lever le voile sur la biodiversité du vivant par le prisme de la sexualité, révélant, sans tabou, la vie intime des plantes et des animaux.

VACANCES D’HIVER (du 10 au 26 février) :

Du mardi au dimanche à 10h30, 14h, 16h30

FÉVRIER (hors vacances scolaires) :

Samedi 3 février à 10h30, 14h, 16h30

Dimanche 4 février à 10h30, 14h, 16h30

Mercredi 7 et 28 février à 15h

MARS :

Mercredi 6, 13, 20, 27 mars, à 15h

Les samedis à 10h30, 14h, 16h30

Les dimanches à 10h30, 14h, 16h30

À partir de 10 ans

Durée 45 min

Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Tarif Inclus dans le billet d’entrée

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France
05 67 73 84 84
Métro ligne B station Carmes ou Palais de Justice. Tramway lignes T1 et T2 arrêt Palais de Justice. Bus Linéo 9 arrêt Grand Rond

