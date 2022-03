Visite de l’exposition Regards Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de l’exposition Regards Maison de Victor Hugo, 14 mai 2022, Paris. Visite de l’exposition Regards

Maison de Victor Hugo, le samedi 14 mai à 19:00

Surprenante l’exposition propose des rapprochements inédits et des mises en abyme, elle tend un miroir inattendu aux œuvres d’art qui témoignent de ce que les artistes, hier comme aujourd’hui, ont su voir,et transmettre. ​

Entrée Libre

Regards n’est pas une exposition comme les autres. Imaginée par une commissaire non-spécialiste, elle propose des chemins de traverse mêlant des époques, des artistes et des styles. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison de Victor Hugo Adresse 6 place des Vosges 75004 Paris Ville Paris lieuville Maison de Victor Hugo Paris Departement Paris

Maison de Victor Hugo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite de l’exposition Regards Maison de Victor Hugo 2022-05-14 was last modified: by Visite de l’exposition Regards Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo 14 mai 2022 Maison de Victor Hugo Paris Paris

Paris Paris