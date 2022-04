Visite de l’exposition “Petits Monts et Merveilles” Le Pavillon des Sciences, 14 mai 2022 19:00, Montbéliard.

Découvrir l’univers de la montagne pour les 3-6 ans

L’exposition invite les p’tits loups à crapahuter sur les versants de la montagne pour passer une journée au grand air à défier les sommets et découvrir ses habitants.

A travers les nombreux jeux et manipulations proposés, l’exposition invite les p’tits curieux à observer, expérimenter, réfléchir et se questionner pour protéger ce milieu riche mais fragile.

C’est parti…tout schuss !

Le Pavillon des Sciences, centre de culture scientifique Bourgogne-Franche-Comté, propose des expositions interactives sur des thèmes touchant aux différents domaines de la science. Les ambiances des expositions se veulent immersives pour que toute la famille soit prise au jeu de la découverte, et que la curiosité et la réflexion soient les maîtres mots de la visite.

http://www.pavillon-sciences.com

1 Impasse de la Presqu’île 25200 Montbéliard 25200 Montbéliard Bourgogne-Franche-Comté