L’exposition invite les p’tits loups à crapahuter sur les versants de la montagne pour passer une journée au grand air à défier les sommets et découvrir ses habitants. A travers les nombreux jeux et manipulations proposés, l’exposition invite les p’tits curieux à observer, expérimenter, réfléchir et se questionner pour protéger ce milieu riche mais fragile. C’est parti…tout schuss !

Découvrir l'univers de la montagne pour les 3-6 ans
Le Pavillon des Sciences
1 Impasse de la Presqu'île 25200 Montbéliard

