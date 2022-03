Visite de l’exposition permanente Préhistorama Rousson Catégories d’évènement: Gard

Un voyage dans le temps à la découverte des temps géologiques et de la Préhistoire. Les dioramas du Préhistorama présentent des scènes de vie des Hommes préhistoriques depuis les Australopithèques jusqu’à l’Homme moderne.

1€ par personne à partir de 6 ans

Découvrez la Préhistoire en grandeur nature Préhistorama 75 chemin de Panissière, Rousson, Gard, Occitanie, France Rousson Gard

