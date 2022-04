Visite de l’exposition permanente du musée Mathon-Durand Musée Mathon-Durand, 14 mai 2022 17:00, Neufchâtel-en-Bray.

Visite libre des collections permanentes du musée.

Situé au centre de Neufchâtel-en-Bray, à quelques pas de l’Avenue Verte, dans la plus ancienne maison bourgeoise datant de la fin du XVIème siècle. Le musée des arts et traditions populaires Mathon-Durand, classé Musée de France, présente aux visiteurs l’histoire et les traditions de Neufchâtel-en-Bray et du pays du Bray.

Découvrez une collection riche et variée s’étalant de la Préhistoire au XXème siècle.

Parkings à proximité / musée sur 4 niveaux / accessible PMR rez de chaussée

Located in the centre of Neufchâtel-en-Bray, a few steps from the Avenue Verte, in the oldest bourgeois house dating from the late 16th century. The Mathon-Durand Museum of Folk Arts and Traditions, listed as the Musée de France, presents visitors with the history and traditions of Neufchâtel-en-Bray and the Bray region. Discover a rich and varied collection from prehistory to the 20th century.

