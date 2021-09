Paris Musée de La Poste Paris Visite de l’exposition permanente avec médiateurs culturels postés Musée de La Poste Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de l’exposition permanente avec médiateurs culturels postés Musée de La Poste, 18 septembre 2021, Paris. Visite de l’exposition permanente avec médiateurs culturels postés

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de La Poste

Grâce aux médiateurs culturels du Musée de La Poste postés sur les trois plateaux de l’exposition permanente, les visiteurs pourront découvrir autour de l’emblématique totem toute la richesse du patrimoine postal : La conquête du territoire, qui raconte l’histoire du transport postal ; Des hommes et des métiers, qui suit le facteur du tri à la distribution et dévoile les coulisses de l’exploitation ; La Poste, l’art et le timbre, qui dévoile les secrets de fabrication du timbre et la vitalité de l’art postal. Visitez gratuitement l’exposition permanente du Musée de La Poste en bénéficiant à chaque étage des éclaircissements d’un médiateur posté. Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de La Poste Adresse 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Ville Paris lieuville Musée de La Poste Paris