Archéa, archéologie en pays de France, le samedi 14 mai à 19:00

Venez (re)découvrir en famille le parcours du musée, à la fois chronologique et thématique, valorisant les objets archéologiques découverts depuis 50 ans sur le territoire de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Des médiateurs seront présents pour présenter en continu les collections. Une visite libre est également possible, avec un livret pédagogique adapté aux enfants ou encore un audioguide. [https://tinyurl.com/expositionpermanente](https://tinyurl.com/expositionpermanente)

Entrée libre

Le musée ouvre ses portes gratuitement pendant toute la soirée Archéa,archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

