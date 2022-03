Visite de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, 14 mai 2022, Bussy-Saint-Martin.

Visite de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, le samedi 14 mai à 14:00

Convié par le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier à s’interroger sur la notion de paysage si présente au sein de sa collection, le musée Gatien-Bonnet de Lagny-sur-Marne s’est emparé de cette invitation pour plonger dans cet imposant corpus. Aborder celui-ci sous cet angle, c’est explorer des passages et des mouvements entre plusieurs artistes reliés à cette collection, constituée subtilement depuis 1865. La sélection qui en a été faite témoigne d’un cheminement qui s’est opéré aux côtés de ces artistes qui ont sillonné le territoire de Lagny-sur- Marne et de ses environs, principalement à la fin du XIXe siècle avec une place toute particulière offerte au peintre Léo Gausson (1860-1944). Moteur essentiel du « Groupe de Lagny », regroupant les artistes néo-impressionnistes Maximilien Luce (1858-1941), Lucien Pissarro (1863-1944) et Émile Cavallo-Péduzzi (1851-1917), il fut par ses relations avec le monde artistique parisien, l’un des acteurs les plus précoces de ce mouvement. Au fait très tôt des recherches scientifiques sur la couleur (Michel Eugène Chevreul publie en 1839 De la loi du contraste simultané des couleurs) et des recherches plastiques de Georges Seurat, Léo Gausson réalisa ses premières œuvres néoimpressionnistes dès 1886, l’année même de la création d’Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte. Léo Gausson très attaché à sa région, entretient avec la nature et le pays de Lagny-sur-Marne, des rapports étroits qui le prédisposent à la peinture de paysage. Avant lui ce territoire avait abrité d’illustres paysagistes comme Jean-Baptiste Le Prince (1734-1781) et Eugène Isabey (1803-1886). Léo Gausson sut ainsi attirer de nombreux artistes pour qui les villages des bords de Marne deviennent les motifs privilégiés de leurs oeuvres. Émile Papillon (1846-1925), Paul-Émile Colin (1867-1949) mais aussi Émile Prodhon (1881-1974) et Fernand Pinal (1881-1958) bénéficièrent d’un environnement artistique foisonnant. Les Salons des Beaux-Arts de l’Union artistique de Lagny et de l’Union des Beaux-arts de Lagny seront les témoins d’amitiés artistiques et de créations picturales intenses qui les lient les uns aux autres. En adoptant le point de vue de ces artistes, en se laissant absorber par ces paysages familiers, c’est ainsi une nouvelle lecture de nos paysages contemporains qui nous est offerte par cette même occasion. Tout comme elles ouvrent le dialogue avec les oeuvres d’artistes contemporains également présents qui, à leur tour, questionnent le paysage. Un espace spécialement conçu pour les enfants leur permet de se familiariser avec l’art.

Aux œuvres du musée Gatien-Bonnet répondent celles d’artistes contemporains offrant là encore une vision de paysages, rêvés ou réels.

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00