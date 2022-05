Visite de l’exposition Mutual Core Artothèque, 14 mai 2022, Saint Denis.

Artothèque, le samedi 14 mai à 14:00

Mutual Core invite à une exploration d’une communauté symbiotique située, mise en oeuvre par des artistes réunionnais.es. Leurs oeuvres ne se résument pas à une esthétisation de la flore et de la faune, ni même à des observations/restitutions de paysages. Les artistes réuni.es pour l’exposition ne s’envisagent pas isolé.es de la nature. Loin d’une pensée naturaliste, ielles ne sont pas extérieur. es et/ou supérieur.es au territoire qu’ielles habitent. Les artistes existent avec la conscience d’appartenir à un tout, passé et présent, visible et invisible. Ielles forment un « noyau mutuel » – un corps commun qui se fabrique et se transforme dans le temps et dans les entrelacements : de pensées, de mémoires, de territoires et d’engagements. Il est donc ici question d’écosystèmes, d’écologies plurielles ou encore d’alliances pluripsécistes… Julie Crenn • Septembre 2021

Entrée libre

L’exposition « Mutual Core » conceptualisée par le FRAC invite à une exploration d’une communauté symbiotique située, mise en œuvre par des artistes réunionnais.es.

Artothèque 26 rue de Paris, Saint-Denis, 97400 Réunion, La Réunion Saint Denis La Réunion



