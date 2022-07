Visite de l’exposition : MuséoSciences – Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France

Visite de l’exposition : MuséoSciences – Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France, 23 juillet 2022, . Visite de l’exposition : MuséoSciences – Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France



2022-07-23 – 2022-07-23 6 Quels sont les liens entre musées des Hauts-de-France et science ? Venez le découvrir avec un guide-conférencier qui vous proposera un aperçu des pièces phares de l’exposition « MuséoSciences. Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France » (9 juillet – 6 novembre 2022). Le samedi 23 juillet à 14h30. Tarif : entrée au musée (TP 7 € / TR 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €. Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Infos et réservation : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com Quels sont les liens entre musées des Hauts-de-France et science ? Venez le découvrir avec un guide-conférencier qui vous proposera un aperçu des pièces phares de l’exposition « MuséoSciences. Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France » (9 juillet – 6 novembre 2022). Le samedi 23 juillet à 14h30. Tarif : entrée au musée (TP 7 € / TR 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €. Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Infos et réservation : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com Quels sont les liens entre musées des Hauts-de-France et science ? Venez le découvrir avec un guide-conférencier qui vous proposera un aperçu des pièces phares de l’exposition « MuséoSciences. Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France » (9 juillet – 6 novembre 2022). Le samedi 23 juillet à 14h30. Tarif : entrée au musée (TP 7 € / TR 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €. Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Infos et réservation : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville