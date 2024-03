Visite de l’exposition MUSÉE MÉLIÈS Cinémathèque française – musée du cinéma Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite de l’exposition MUSÉE MÉLIÈS Magicien et inventeur des trucages, Georges Méliès est le guide idéal pour parcourir l’histoire du cinéma et des effets spéciaux, de Metropolis à Hugo Cabret, du Voyage dans la lune à Star Wars. Dans… Samedi 18 mai, 18h00 Cinémathèque française – musée du cinéma Gratuit, réservation en ligne obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Magicien et inventeur des trucages, Georges Méliès est le guide idéal pour parcourir l’histoire du cinéma et des effets spéciaux, de Metropolis à Hugo Cabret, du Voyage dans la lune à Star Wars. Dans un parcours jalonné d’appareils interactifs, de films inédits, d’accessoires, de costumes et d’affiches rares, le Musée Méliès offre un fabuleux voyage entre plaisir et émerveillement.

De 18h à minuit (dernier accès à 23h)

Gratuit, réservation en ligne obligatoire

Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 71 19 33 33 http://www.cinematheque.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/NMMusu00e9eMu00e9liu00e8s »}] Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry, parcourez l’histoire et la préhistoire du cinéma et découvrez les trésors des collections de la Cinémathèque française.

© Cinémathèque francaise – musée du cinéma Entrée par les jardins M° Bercy Bus n° 24, 64, 87

Conception graphique Cinémathèque française-Mélanie Roero- Photo du Voyage dans la Lune, Georges Méliès, 1902, coll. privée Vers les étoiles, Georges Méliès,1906, coll CF