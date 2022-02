Visite de l’exposition Mortagne la fabuleuse Les Jardins de la Cure Mortagne-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Mortagne-sur-Sèvre

Les Jardins de la Cure, le dimanche 5 juin à 14:30

L’expositionn Mortagne la fabuleuse présente le travail de fin d’étude de 2 étudiantes en architecture et s’est construit autour d’une réflexion sur les manières d’appréhender un territoire et d’en révéler les enjeux. Elle représente des coquis représentant le patrimoine naturel et architectural de Mortagne associés à des fables racontant le territoire. Samedi 5 juin, elles présenteront leur travail lors de visites de l’exposition associées à l’intervention d’un comédien qui lira les fables à voix haute. Horaires des visites à venir prochainement.

Entrée libre

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

