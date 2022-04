Visite de l’exposition “Migrant farmers” de Dorothea Lange Musée de la Chalosse, 14 mai 2022, Montfort-en-Chalosse.

Du 19 avril au 30 octobre 2022, le Musée de la Chalosse donne à voir un documentaire photographique des vagues de migrations des travailleurs agricoles durant la Grande Dépression des années 1930-1940 aux Etats-Unis. Frappés par la crise économique, dévastés par la sécheresse dans les régions rurales du sud et de l’ouest (Dust Bowl) mais aussi par la mécanisation de l’agriculture, 350 000 fermiers américains désertent leurs terres et prennent le chemin de la Californie à la recherche d’une vie nouvelle. De 1935 à 1939, Dorothea Lange rejoint un groupe de photographes missionnés par le Ministère de l’Agriculture américain pour la réalisation d’un programme archivistique chargé de témoigner des conditions de vie et de travail de ces communautés agricoles. Les 51 clichés présentés dans l’exposition interrogent le regard sur le monde rural et ses relations à la terre. Parmi eux, la célèbre « Migrant Mother » dont le destin a dépassé le sujet et son auteur. L’œuvre remarquable de Dorothea Lange démontre ainsi tout le pouvoir de l’image et la puissance de la photographie à communiquer sur la condition humaine. Figure fondatrice de la photographie documentaire, Dorothea Lange a joué un rôle déterminant dans la création d’une mémoire historique des souffrances agraires, de la force et de la résilience de gens ordinaires qui dépassent les frontières, traversent le temps, et trouvent toute leur résonance dans le regard et la mémoire des Chalossais. Exposition mise à disposition par l’association CéTàVoir, en charge du Centre photographique documentaire – Images singulières à Sète.

