Visite de l’exposition : Merci de déranger ! Céramiques contemporaines La Piscine de Roubaix s’invite au Musée de Picardie

Visite de l’exposition : Merci de déranger ! Céramiques contemporaines La Piscine de Roubaix s’invite au Musée de Picardie, 16 juillet 2022, . Visite de l’exposition : Merci de déranger ! Céramiques contemporaines La Piscine de Roubaix s’invite au Musée de Picardie



2022-07-16 14:30:00 – 2022-07-16 4 La rénovation du Musée de Picardie a permis un redéploiement des collections modernes et contemporaines au sein du parcours permanent. La céramique contemporaine s’est progressivement affirmée comme un médium privilégié, bien qu’encore peu valorisé jusqu’ici… Pour la mettre en lumière, le Musée de

Picardie a invité La Piscine de Roubaix à présenter à Amiens quelques-unes des pièces marquantes de sa riche collection de céramiques contemporaines. Visite de l’exposition temporaire « Merci de Déranger ! Céramiques contemporaines. La Piscine de Roubaix s’invite au Musée de Picardie » (26 mars – 28 août 2022) par un guide-conférencier.

Tarif : entrée au musée (TP 7 € / TR 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €.

Samedi 16 juillet à 14h30.

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Infos et réservation : 03 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com La rénovation du Musée de Picardie a permis un redéploiement des collections modernes et contemporaines au sein du parcours permanent. La céramique contemporaine s’est progressivement affirmée comme un médium privilégié, bien qu’encore peu valorisé jusqu’ici… Pour la mettre en lumière, le Musée de

Picardie a invité La Piscine de Roubaix à présenter à Amiens quelques-unes des pièces marquantes de sa riche collection de céramiques contemporaines. Visite de l’exposition temporaire « Merci de Déranger ! Céramiques contemporaines. La Piscine de Roubaix s’invite au Musée de Picardie » (26 mars – 28 août 2022) par un guide-conférencier.

Tarif : entrée au musée (TP 7 € / TR 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €.

Samedi 16 juillet à 14h30.

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Infos et réservation : 03 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com La rénovation du Musée de Picardie a permis un redéploiement des collections modernes et contemporaines au sein du parcours permanent. La céramique contemporaine s’est progressivement affirmée comme un médium privilégié, bien qu’encore peu valorisé jusqu’ici… Pour la mettre en lumière, le Musée de

Picardie a invité La Piscine de Roubaix à présenter à Amiens quelques-unes des pièces marquantes de sa riche collection de céramiques contemporaines. Visite de l’exposition temporaire « Merci de Déranger ! Céramiques contemporaines. La Piscine de Roubaix s’invite au Musée de Picardie » (26 mars – 28 août 2022) par un guide-conférencier.

Tarif : entrée au musée (TP 7 € / TR 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans) + 2 €.

Samedi 16 juillet à 14h30.

Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Infos et réservation : 03 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com Droits réservés dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville