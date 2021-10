Visite de l’exposition “Mécaniques influentes” d’Elizabeth Saint-Jalmes Atelier Martel, 16 octobre 2021, Paris.

Visite de l’exposition “Mécaniques influentes” d’Elizabeth Saint-Jalmes

Atelier Martel, le samedi 16 octobre à 15:00

Cet automne, l’artiste plasticienne performeuse **Elizabeth Saint-Jalmes** investit les locaux de l’agence pour une nouvelle exposition intitulée **_Mécaniques influentes_**. A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, Atelier Martel a le plaisir de vous convier à une visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste, qui sera l’occasion de découvrir son univers ainsi que la démarche artistique et culturelle dans laquelle est engagée l’agence depuis sa création en 2009. Le thème de ces journées rentre en résonnance directe avec l’orientation d’Atelier Martel qui interroge la rencontre entre la sphère architecturale et artistique et le « vivre ensemble » entre artistes et architectes, entre œuvres d’art contemporaines installées dans un espace de travail, les architectes qui y évoluent et les publics qui viennent les découvrir. ——- « _Elizabeth Saint-Jalmes propose de nouvelles créations in situ via son dispositif créatif des PPCU (Protocoles Précaires de Création Urgente). Dans les locaux de l’agence, sur les fenêtres et dans l’espace, l’artiste invite le·a spectateur·ice à pénétrer dans son univers et à contribuer à sa narration. Jeux de hasards et d’interprétations, ses créations plastiques et textuelles sollicitent les regards et la participation des visiteur·euses. L’artiste invite à un détournement du regard sur nos espaces quotidiens, nos gestes et leur perception, et propose une narration décalée des environnements qui nous entourent, en invoquant notamment la figure de l’animal, centrale dans sa pratique._ » ——- Nous vous attendons donc nombreux et nombreuses pour cette découverte art/architecture dans les locaux de l’agence, **à 15h le samedi 16 octobre 2021**.

Sur inscription par mail (nécessaire pour accéder au bâtiment).

Journées nationales de l’architecture

Atelier Martel 8 bis rue d’Annam 75020 Paris Paris Paris



