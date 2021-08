Visite de l’exposition Little Bighorn / Ousmane Sow Place forte de Mont-Dauphin – Centre des monuments nationaux, 18 septembre 2021, Mont-Dauphin.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place forte de Mont-Dauphin – Centre des monuments nationaux

Découvrez à Mont-Dauphin une œuvre majeure d’Ousmane Sow : « Little Bighorn », série de 24 personnages et 11 chevaux en taille augmentée, représentant une dizaine de scènes de combat de la bataille de Little Bighorn. **L’œuvre du sculpteur sénégalais Ousmane Sow vous fait revivre la célèbre bataille qui opposa les Indiens sioux et cheyennes à l’armée fédérale des États-Unis en 1876** au bord de la rivière Little Bighorn. **C’est** _**Sitting Bull en prière**_ **qui vous accueillera à l’entrée de l’exposition.** Représenté lors de la « Danse du soleil », Sitting Bull est à l’écart du combat et tourne le dos aux sculptures illustrant le cœur de la bataille. Parmi celles-ci, vous reconnaîtrez _La charge de Two Moons_, scène majeure de la série, comptant quatre chevaux morts enjambés par Two Moons et son cheval, à l’assaut du _Soldat immobilisé_ et du _Soldat à la tête renversée_ (un traître indien). **La deuxième partie de l’exposition accueille quelques scènes marquantes représentant la défaite des troupes américaines** : _Le clairon_, _La mort de Custer_ ou encore la _Scène de scalp_. **L’œuvre « Little Bighorn » est exposée sous l’exceptionnelle charpente à la Philibert Delorme** du comble de la caserne Rochambeau de Mont-Dauphin. Cette caserne, construite au XVIIIe siècle est l’une des trois casernes du village fortifié de Mont-Dauphin. Adossée au rempart sud du village, la caserne Rochambeau a permis l’hébergement de plus de 600 soldats. Couverte à l’origine d’une terrasse d’artillerie, la caserne est dotée au début du XIXe siècle **d’une charpente en berceau exceptionnelle qui reprend un procédé inventé au XVIe siècle par Philibert Delorme**. L’espace d’exposition correspond à la partie de la charpente restaurée en 2015. **RDV au pied de l’escalier en arc-boutant de la caserne Rochambeau pour les visiteurs munis d’un billet.**

Réservation indispensable sur notre site web en choisissant « Autres gratuités »

Revivez la bataille de Little Bighorn, dernière victoire indienne, grâce aux sculptures monumentales d’Ousmane Sow exposées à Mont-Dauphin !

Place forte de Mont-Dauphin – Centre des monuments nationaux Place Vauban 05600 Mont-Dauphin



2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00