Visite de l’exposition « Les Vivants Fondation Cartier pour l’art contemporain »

La Fondation Cartier pour l’art contemporain développe depuis plus de vingt ans une programmation qui explore les grands enjeux écologiques actuels. Au fil du temps, sa collection s’est enrichie de nombreuses œuvres qui invitent à porter un regard renouvelé sur la beauté et la vulnérabilité du monde vivant. Réunissant plus de 250 œuvres essentiellement issues de cette collection, l’exposition « Les Vivants » propose de transporter notre imagination au-delà de l’anthropocentrisme afin de réinventer, avec empathie et humilité, une nouvelle cohabitation terrestre avec les plantes et les animaux. Vendredi 3 juin de 15h à 16h RV au Tri Postal, avenue Willy Brandt à Lille à 14h50 Accès : Métro – arrêt Gare Lille Flandres Tarifs* : 6€ pour les adhérents, 11€ pour les non-adhérents – Sous réserve de 15 participants minimum Inscriptions avant le 26 mai 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

