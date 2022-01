VISITE DE L’EXPOSITION « L’AVENTURE HUMANITAIRE » SOUS UN REGARD TRANS* Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Genève Catégorie d’évènement: Genève

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le jeudi 3 février à 18:00

Le 3 février 2022, de 18 h à 20 h 30, le Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) et l’association ÉPICÈNE vous invitent à une visite de l’exposition L’Aventure humanitaire sous un regard Trans*. Cette visite sera suivie d’une discussion avec Lynn Bertholet, présidente de l’association ÉPICÈNE, Pascal Hufschmid, directeur général du MICR, Stephen Wainwright, spécialiste des questions de genre et inclusion au sein de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR) et le public présent. Cet événement sera l’occasion de faire des liens entre les thèmes abordés par le musée et les questions liées à la transidentité dans le cadre de l’année thématique _Genre & Diversité_ du MICR. Comme pour tous les lieux clos et publics, le Musée est soumis aux règles sanitaires en vigueur. Pour cette raison, le certificat covid est nécessaire.

0 CHF

