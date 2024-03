Visite de l’exposition L’Art de James Cameron Cinémathèque française – musée du cinéma Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite de l’exposition L’Art de James Cameron Voyage exceptionnel dans l’esprit d’un génie, L’Art de James Cameron réunit un éventail éblouissant et diversifié de pièces rares et inédites provenant de l’immense collection privée du cinéaste, et … Samedi 18 mai, 18h00 Cinémathèque française – musée du cinéma Gratuit, réservation en ligne obligatoire

De 18h à minuit (dernier accès à 23h)

Gratuit, réservation en ligne obligatoire

Cinémathèque française – musée du cinéma 51 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France 01 71 19 33 33 http://www.cinematheque.fr

© Cinémathèque francaise – musée du cinéma Entrée par les jardins M° Bercy Bus n° 24, 64, 87

Étude pour Neytiri par James Cameron, avant le casting de Zoe Saldana. Circa 2005. Prismacolor sur papier. Avatar Alliance Foundation © James Cameron.