Visite de l’exposition « l’Armée sur les planches » Musée du Sous-Officier, 18 septembre 2021, Saint-Maixent-l'École.

Visite de l’exposition « l’Armée sur les planches »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Sous-Officier

### Le Musée du Sous-Officier ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine en visites libres et gratuites, aux horaires habituels. Deux **visites guidées** sont proposées : – le samedi à 14h – le dimanche à 15h Venez découvrir notre exposition temporaire consacrée à « **l’Armée sur les planches »**. Riche d’une collection patrimoniale de dix mille artéfacts, parmi lesquels nous pouvons retrouver des tenues, des armes, des tableaux, et tant d’autres objets, le musée du sous-officier vous raconte aujourd’hui une histoire. Celle de **la vie en musique**, au bal et sur les planches de nos soldats de la Monarchie à la République en passant par l’Empire. Cette nouvelle exposition propose aux élèves du primaire et du collège deux **livrets pédagogiques** afin d’explorer de façon ludique le parcours de cette nouvelle exposition. Instruments de musique, tableaux, scènes reconstituées, petit théâtre, vous voyagerez dans le temps, du champ de bataille des guerres de l’Empire au défilé du 14 juillet, des répétitions aux Invalides à la scène. Cuirasses, tenues de prestige, belles robes, partitions, caricatures et instruments de musique : le Musée du Sous-Officier vous **accueille** en musique !

Gratuit. Entrée libre.

Le Musée du Sous-Officier ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine en visites libres et gratuites, aux horaires habituels.

Musée du Sous-Officier ENSOA Quartier Marchand, avenue de l’École Militaire, 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00