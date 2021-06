Beaumont-du-Lac Centre international d'Art et du Paysage de l'Île de Vassivière Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne Visite de l’exposition « La vie à elle-même » Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Catégories d’évènement: Beaumont-du-Lac

Haute-Vienne

Visite de l’exposition « La vie à elle-même » Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Beaumont-du-Lac. Visite de l’exposition « La vie à elle-même »

le samedi 3 juillet à Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière

_La vie à elle-même_ est une exposition collective qui se transforme au cours du temps : les œuvres produites spécifiquement pour le projet sont conçues pour réagir et se modifier, en relation avec la vie du site. Sensibles, elles composent ensemble un organisme fantomatique qui s’anime au rythme de l’île et de ses habitant.e.s. avec Isabelle Andriessen, Bianca Bondi, Dora Budor, Tiphaine Calmettes, Grégory Chatonsky, Rochelle Goldberg, Laure Vigna et Flora Katz, curatrice En savoir plus : [[www.ciapiledevassiviere.com](www.ciapiledevassiviere.com)](www.ciapiledevassiviere.com) Visite gratuite de l’exposition « La vie à elle-même » Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T13:00:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre international d'Art et du Paysage de l'Île de Vassivière Adresse Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Beaumont-du-Lac lieuville Centre international d'Art et du Paysage de l'Île de Vassivière Beaumont-du-Lac