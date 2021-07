La Motte-Tilly Château de La Motte-Tilly Aube, La Motte-Tilly Visite de l’exposition « La terrible micro-faune » Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Catégories d’évènement: Aube

le dimanche 19 septembre à Château de La Motte-Tilly Gratuit. Place limitée à 15 personnes.

Venez rencontrer les fantastiques et tout-petits habitants du canal de La Motte-Tilly, dans le parc du château, présentés par le photographe Jean-François Cart ! Château de La Motte-Tilly RD951, 10400 La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

