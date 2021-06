Wingen-sur-Moder Musée Lalique Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Visite de l’exposition « La table, tout un art » Musée Lalique Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite de l’exposition « La table, tout un art » Musée Lalique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Wingen-sur-Moder. Visite de l’exposition « La table, tout un art »

Musée Lalique, le samedi 3 juillet à 18:30

Plats, plateaux, coupes, assiettes, chandeliers, porte-menus, repose-couteaux et gobeleterie fine… la diversité de ses créations impressionne. A la fois fonctionnelles et esthétiques ses productions sont également guidées par sa volonté de mettre à disposition du public des objets d’usage quotidien aussi beaux de forme que d’exécution à des prix moyens. Ainsi, ses articles pour la table séduisent non seulement la bourgeoisie mais font également l’objet de nombreuses commandes de personnalités tant françaises qu’étrangères, ainsi que de compagnies maritimes ou de viticulteurs. Aujourd’hui, la Maison Lalique renoue avec les Arts de la Table, en particulier à travers le service du vin, le conditionnement des spiritueux et de prestigieux restaurants. Cette exposition met en valeur la créativité foisonnante de Lalique à travers la philosophie qui a guidé la production, l’évolution des usages et du service du vin, ainsi que des tables de prestige. Musée Lalique Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:00:00

