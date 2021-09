Visite de l’exposition La nappe phréatique du Rhin supérieur Rouffach, 18 septembre 2021, Rouffach.

Visite de l’exposition La nappe phréatique du Rhin supérieur 2021-09-18 – 2021-09-18

Rouffach Haut-Rhin Rouffach

« La nappe phréatique du Rhin supérieur » est une exposition itinérante conçue par la Région Alsace et de nombreux partenaires franco-allemands dans le cadre d’un projet communautaire Interreg III.

Cette exposition permet de comprendre le fonctionnement de la nappe phréatique et l’importance de préserver cette ressource naturelle et d’identifier des moyens pour y parvenir.

Des animateurs du réseau Ariena (Association régionale pour l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace) ont été spécifiquement formés pour accompagner les visiteurs et répondre à leurs questions.

Des visites guidées gratuites d’une heure et demi, animées par La Maison de la Nature du Vieux Canal, seront organisées pendant cette période, sur inscription uniquement.

« La nappe phréatique du Rhin supérieur » est une exposition itinérante qui permet de comprendre le fonctionnement de la nappe phréatique et l’importance de préserver cette ressource naturelle et d’identifier des moyens pour y parvenir. Ces visites guidées d’1h30, animées par La Maison de la Nature du Vieux Canal, seront sur inscription uniquement.

+33 3 89 78 53 12

« La nappe phréatique du Rhin supérieur » est une exposition itinérante conçue par la Région Alsace et de nombreux partenaires franco-allemands dans le cadre d’un projet communautaire Interreg III.

Cette exposition permet de comprendre le fonctionnement de la nappe phréatique et l’importance de préserver cette ressource naturelle et d’identifier des moyens pour y parvenir.

Des animateurs du réseau Ariena (Association régionale pour l’initiation à l’environnement et à la nature en Alsace) ont été spécifiquement formés pour accompagner les visiteurs et répondre à leurs questions.

Des visites guidées gratuites d’une heure et demi, animées par La Maison de la Nature du Vieux Canal, seront organisées pendant cette période, sur inscription uniquement.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par