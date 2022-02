Visite de l’exposition « La forêt magique » Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Visite de l’exposition « La forêt magique » Palais des Beaux-Arts de Lille, 1 juin 2022, Lille. Visite de l’exposition « La forêt magique »

Palais des Beaux-Arts de Lille, le mercredi 1 juin à 14:30

Cette année dans le cadre d' »Utopia », Lille3000 plongera la métropole lilloise en pleine nature au travers d’une fête d’ouverture, d’expositions, de métamorphoses urbaines, de spectacles, d’événements inédits et de conférences… Partez à la découverte de l’exposition « La forêt magique » au Palais des Beaux-Arts pour être émerveillés. La forêt habite notre imaginaire depuis des temps immémoriaux. Parmi les hommes et les femmes, les artistes ont porté un regard singulier sur l’arbre et la forêt, pressentant leur importance. Ce sera le propos de cette exposition : comment les artistes ont-ils représenté la forêt ? Quelles vertus, quels pouvoirs, lui ont-ils prêté ? Mercredi 1er juin 2022 de 14h30 à 16h RV au Palais des Beaux-Arts, place de la République à Lille à 14h20 Accès : métro République Beaux-Arts Tarifs* : 15€ pour les adhérents, 20€ pour les non-adhérents (sous réserve de 20 personnes) Inscriptions avant le 4 mai 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

15€ pour les adhérents, 20€ pour les non-adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T14:30:00 2022-06-01T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Place de la République Lille Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Departement Nord

Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Visite de l’exposition « La forêt magique » Palais des Beaux-Arts de Lille 2022-06-01 was last modified: by Visite de l’exposition « La forêt magique » Palais des Beaux-Arts de Lille Palais des Beaux-Arts de Lille 1 juin 2022 lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille

Lille Nord