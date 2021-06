Besançon Musée des Beaux arts et d'archéologie Besançon, Doubs Visite de l’exposition « Juliette Roche : l’insolite ». Musée des Beaux arts et d’archéologie Besançon

### Visite de l’exposition « Juliette Roche : l’insolite » par Nicolas Bousquet Cette première rétrospective de Juliette Roche depuis les années 1960 vise à faire découvrir une artiste-femme méconnue, peintre, dessinatrice et écrivaine, ayant participé aux avant-gardes artistiques du début du XXème siècle. Conçue en partenariat avec la Fondation Albert Gleizes par le Musée des Beaux-arts et d’Archéologie de Besançon, le MASC, Musée d’Art Moderne et Contemporain des Sables d’Olonne et le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence, l’exposition sera présentée dans ces deux dernières institutions en 2022.

