Visite libre de la nouvelle exposition “Jean Couty, Au fil de l’eau” et séance de dédicaces pour la sortie du livre Jean Couty “Un peintre et des écrivains” par Jacques Bruyas et Yves Pignard.

Venez découvrir en visite libre la nouvelle exposition temporaire “Jean Couty, Au fil de l’eau “, une promenade à travers les plus beaux paysages aquatiques de Jean Couty qui vous mènera des quais de Saône aux ports de Bretagne, de l’Île-Barbe jusqu’aux bords de l’océan indien…

À l’occasion de la Nuit des musées, sortie du livre Jean Couty “Un peintre et des écrivains” et séance de signatures et dédicaces en présence de Jacques Bruyas et Yves Pignard.

Inauguré en mars 2017, le Musée Jean Couty voit le jour grâce à la volonté de Charles Couty, fils de Jean Couty, dans un lieu d’exception en bord de Saône, à quelques pas de la maison familiale et de l’atelier l’artiste.

L’objectif premier de Charles Couty était de créer, par ce musée privé, un lieu dédié à l’œuvre de son père, mais aussi de l’ouvrir à l’art moderne et contemporain, avec des expositions temporaires consacrées à d’autres grands artistes.

Une belle découverte pour le visiteur qui à travers le parcours thématique peut admirer un magnifique éventail du travail de Jean Couty, un fabuleux témoignage de son époque. Jean Couty peignait le réel avec une rare intensité, de l’émotion à l’état pur mise à la disposition de tous.

Free entry Saturday 14 May, 18:00

Inaugurated in March 2017, the Jean Couty Museum was created thanks to the will of Charles Couty, son of Jean Couty, in an exceptional location on the banks of the Saône, a few steps from the family home and the artist’s studio.

Charles Couty’s primary goal was to create, through this private museum, a place dedicated to his father’s work, but also to open it to modern and contemporary art, with temporary exhibitions dedicated to other great artists.

A beautiful discovery for the visitor who through the thematic route can admire a magnificent range of the work of Jean Couty, a fabulous testimony of his time. Jean Couty painted the real with a rare intensity, emotion in the pure state put at the disposal of all.

Venga a descubrir en visita libre la nueva exposición temporal “Jean Couty, Au fil de l’eau”, un paseo por los paisajes acuáticos más bellos de Jean Couty que le llevará desde los muelles de Saône a los puertos de Bretaña, de la Île-Barbe hasta las orillas del océano Índico…

Con motivo de la Noche de los Museos, salida del libro Jean Couty “Un pintor y escritores” y sesión de firmas y dedicatorias en presencia de Jacques Bruyas e Yves Pignard.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

1 place Henri Barbusse, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69009 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes