Musée Jean Couty, le samedi 14 mai à 18:00

Venez découvrir en visite libre la nouvelle exposition temporaire “Jean Couty, Au fil de l’eau “, une promenade à travers les plus beaux paysages aquatiques de Jean Couty qui vous mènera des quais de Saône aux ports de Bretagne, de l’Île-Barbe jusqu’aux bords de l’océan indien… À l’occasion de la Nuit des musées, sortie du livre Jean Couty “Un peintre et des écrivains” et séance de signatures et dédicaces en présence de Jacques Bruyas et Yves Pignard.

Entrée libre

Visite libre de la nouvelle exposition “Jean Couty, Au fil de l’eau” et séance de dédicaces pour la sortie du livre Jean Couty “Un peintre et des écrivains” par Jacques Bruyas et Yves Pignard. Musée Jean Couty 1 place Henri Barbusse, 69009 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

