Martine Edard explore le monde végétal depuis plus d’une quinzaine d’années. Dans son jardin, elle cultive des plantes, dont elle extrait les pigments grâce à des bains de teinture. Elle y plonge ses papiers, tissus, fils, et fibres. Le végétal laisse alors son empreinte sur la surface, par sa couleur et par sa forme. Cette matière première est ensuite travaillée, assemblée, pour former des mosaïques textiles, des sculptures filaires, ou encore des œuvres graphiques dont la poésie enchante les petits comme les grands.

Nocturne en présence d’une médiatrice culturelle pour découvrir l’exposition “Jardin d’empreintes” de Martine Edard. espace d’exposition Phil’Arts 38 place de la Poste fillière Fillière Thorens-Glières Haute-Savoie

