La Fère

Visite de l'exposition Instants suspendus, regards sur la nature morte

le samedi 3 juillet à Musée Jeanne d'Aboville

le samedi 3 juillet à Musée Jeanne d’Aboville

Les guides du musée vous proposent de partir à la découverte de l’exposition Instants suspendus, consacrée aux natures mortes présentant de la nourriture. Cette visite d’une demie heure environ sera l’occasion de découvrir les différens mets mis en valeur dans les natures mortes, entre le XVIIe et le XIXe siècle au prisme de l’identification scientifique des espèces représentées. [https://mjaboville-lafere.fr/instants-suspendus/](https://mjaboville-lafere.fr/instants-suspendus/)

places limitées pour la visite, réservation conseillée

Musée Jeanne d'Aboville
5 rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère
La Fère
Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T18:30:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:30:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00

