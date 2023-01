Visite de l’exposition « Hier revient et je l’entends » en présence de l’artiste et de la commissaire Institut des cultures d’islam Paris Catégories d’Évènement: île de France

Visite de l’exposition « Hier revient et je l’entends » en présence de l’artiste et de la commissaire Institut des cultures d’islam, 20 janvier 2023, Paris. Le vendredi 20 janvier 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit

Présentée à l’ICI – Institut des Cultures d’Islam et à Bétonsalon du 19 janvier au 16 avril 2023, l’exposition Hier revient et je l’entends de Katia Kameli investit deux lieux dont le positionnement fait écho à l’histoire et à la démarche de l’artiste depuis plus de 20 ans. Un moment privilégié en compagnie de Katia Kameli et de la commissaire de l’exposition Bérénice Saliou pour explorer plus en détails l’univers de cette artiste. Institut des cultures d’islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/visite-guidee-katia-kameli-hier-revient-et-je-lentend/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/visite-guidee-katia-kameli-hier-revient-et-je-lentend/

Le Cantique des oiseaux, 2022 – Dessin préparatoire de la Perdrix, aquarelle sur papier contrecollées sur carton, cadres en grès © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023

